Детскую школу искусств в Наро-Фоминске капитально отремонтируют к 1 сентября

«У нас будет предусмотрена шумоизоляция в классах индивидуальных занятий по музыкальному искусству, а в художественном отделении — раковины, чтобы детки спокойно могли помыть кисточку, набрать воды для красок. Также будет обновлен наш большой концертный зал», — сказал заместитель директора ЦДШИ «Гармония» Дмитрий Сковородников.

В «Гармонии» обучаются более 800 ребят по пяти специальностям. Для каждого направления необходимы определенные специфические условия — от шумоизоляции до правильного естественного освещения.

Здание построили в 1968 году и долгое время использовали его как административное, а затем перепрофилировали в музыкальную школу. После на ее основе заработала школа искусств «Гармония». Многие воспитанники сегодня — дети тех, кто когда-то здесь обучался.

«Только что я была на экскурсии, мне очень понравилось: комфортно, красиво, чисто, светло. Я, когда была школьницей, тоже ходила в музыкальную школу. Есть колоссальная разница, и мы очень ждем, когда она откроется», — сказала мама ученика ЦДШИ «Гармония» Татьяна.

Весомая часть работ по капитальному ремонту завершена: рабочие демонтировали старые конструкции, обновили кровлю и фасад, заменили инженерные системы. Открытие запланировано на 1 сентября.