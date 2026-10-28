В топ-пять регионов по количеству двоен вошло Подмосковье

Больше всего двоен и троен у россиян родилось в 2026 году в Москве и в Подмосковье. Это следует из данных Социального фонда.

За прошедшие девять месяцев в Москве и Подмосковье врачи зарегистрировали 1075 двоен и 13 троен. Этот показатель вывел столичный регион на первую строчку общероссийского рейтинга.

Второе место по количеству двоен занял Краснодарский край. Там на свет появились 325 пар близнецов. Третью строчку удерживает Санкт-Петербург с показателем в 270 двоен.

В пятерку лидеров также вошли Республика Дагестан (249 двоен) и Свердловская область (233 двойни). Всего в пяти ведущих регионах страны родилось 2152 двойни.

Семьи с двойнями и тройнями получают повышенные государственные льготы и выплаты. При рождении двух и более детей родители имеют право на повышенный материнский капитал. Сумма выплаты в 2026 году превышает 963 тысячи рублей.

Кроме финансовой помощи, матерям предоставляют удлиненный декретный отпуск. При многоплодной беременности стандартный срок больничного листа увеличивают до 194 дней — 84 до родов и 110 после рождения детей. Это позволяет женщинам лучше подготовиться и восстановить здоровье.

Ранее подмосковный врач Наталья Болгарская назвала способы справиться со страхом родовой боли.