Эксперт по ЖКХ Бондарь рассказал, когда можно не платить за домофон

Обязанность платить за домофон зависит от его принадлежности к общему имуществу и наличия договора. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь объяснил, как оспорить начисления, сообщает RT .

Если домофон установили при строительстве или собственники включили его в общее имущество на собрании, жильцы обязаны оплачивать содержание. Бондарь сослался на статью 36 Жилищного кодекса России и пункт 7 Правил содержания общего имущества из постановления правительства России № 491.

Если оборудование принадлежит сторонней фирме и не входит в общее имущество, действует статья 421 Гражданского кодекса России о свободе договора. По словам эксперта, без подписанного соглашения требовать оплату нельзя. Трубка в квартире остается личным имуществом владельца: брать деньги за пользование демонтированной трубкой организация не вправе.

Суд может поддержать жильцов, если управляющая организация начисляет плату за оборудование, не оформленное как общее имущество, а другая служба обслуживает его по прямым договорам с гражданами.

Бондарь посоветовал письменно запросить у управляющей компании договор управления и протокол собрания, утвердивший услугу. Если компания не ответит или не обоснует суммы, следует обратиться в Государственную жилищную инспекцию, приложив документы. Жалобу можно подать через ГИС ЖКХ. Проверка может привести к устранению нарушений и перерасчету.