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    Экономист Покаместов посоветовал накопить до 1 млн рублей перед увольнением

    Россиянам перед уходом с работы стоит отложить от 500 тыс. до 1 млн рублей. Такой резерв поможет на время поиска нового места, сообщает «Абзац».

    Кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при Правительстве РФ Илья Покаместов пояснил, что рекомендуемый размер финансовой подушки — шесть среднемесячных заработков. Поиск новой работы может занять полгода.

    Экономист посоветовал соотнести эту сумму с привычным уровнем расходов. При расчете резерва нужно учитывать обязательные платежи: кредиты, содержание иждивенцев и регулярные страховые взносы.

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