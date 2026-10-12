Экономист Покаместов посоветовал накопить до 1 млн рублей перед увольнением
Россиянам перед уходом с работы стоит отложить от 500 тыс. до 1 млн рублей. Такой резерв поможет на время поиска нового места, сообщает «Абзац».
Кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при Правительстве РФ Илья Покаместов пояснил, что рекомендуемый размер финансовой подушки — шесть среднемесячных заработков. Поиск новой работы может занять полгода.
Экономист посоветовал соотнести эту сумму с привычным уровнем расходов. При расчете резерва нужно учитывать обязательные платежи: кредиты, содержание иждивенцев и регулярные страховые взносы.
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