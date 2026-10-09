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    Экономист Миролюбов объяснил, как ИП получить декретные выплаты в 2027 году

    Добровольное страхование в Соцфонде позволит женщинам со статусом ИП получить пособие по беременности и родам в 2027 году. Для этого нужно оформить страхование и полностью оплатить взнос до конца 2026 года, сообщает «Абзац».

    Экономист Денис Миролюбов пояснил, что индивидуальные предприниматели не платят обязательные взносы на случай материнства, но могут добровольно застраховаться в Соцфонде. Годовой взнос за 2026 год составляет 9428,36 рубля, а пособие в 2027 году может превысить 100 тыс. рублей.

    Женщина должна зарегистрироваться как ИП, вступить в систему добровольного страхования и перечислить полную сумму взноса не позднее 31 декабря 2026 года. Тогда право на выплаты возникнет по страховым случаям, наступившим в 2027 году, пишет vse42.ru.

    Размер пособия будет зависеть от действующего в 2027 году минимального размера оплаты труда. Для сравнения: в 2026 году минимальная выплата за стандартные 140 дней декрета составляет 124 700 рублей, при многоплодной беременности — 173 тыс. рублей. Миролюбов отметил, что обычная неработающая женщина такого страхового пособия не получает.

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