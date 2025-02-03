Экономист Хазин: ИИ не сможет заменить учителей и уборщиков

Экономист Михаил Хазин рассказал, что объединяет учителей и уборщиков. Представителей данных профессий не сможет заменить искусственный интеллект, отметил эксперт в эфире радиостанции Sputnik .

По его словам, технологии способны справляться с функциями управленцев уборщиками и, например, рассылать SMS с адресами клиентов. Однако ИИ не сможет «бегать со шваброй и тряпкой».

«Такая же ситуация с директорами школ. Учить детей искусственный интеллект не может», — заявил специалист.

Хазин пояснил, что нейросеть действительно способна выполнять административные задачи в образовательных учреждениях, но научить детей ей не удастся.