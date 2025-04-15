Депутаты рассмотрят проект об отмене повышающих коэффициентов при оплате ЖКХ
Депутатам Госдумы предложили внести в Жилищный кодекс поправки об отмене повышающих коэффициентов при начислении гражданам платы за коммунальные ресурсы. С такой инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
Фракция потребовала пресечь произвол управляющих коммунальных компаний, которые устанавливают повышающие коэффициенты за потребление воды и тепла.
«Довольно часто многие граждане сталкиваются с такой весьма распространенной проблемой, когда из-за несовершенства законов, а, по сути, из-за произвола коммунальщиков им начинают выставлять повышенные счета за ЖКХ», — рассказал Миронов.
В качестве примера он привел случаи, когда у владельца квартиры истек срок эксплуатации водосчетчика или он не прошел проверку.
Инициаторы проекта назвали несправедливыми действия управляющих коммунальных компаний и призвали депутатов ГД отменить повышающие коэффициенты, которые стали инструментом обогащения и злоупотребления.
Также СРЗП потребовала ввести мораторий на повышение любых тарифов ЖКХ.
Надо внимательно разобраться, что происходит в коммунальной сфере. Проверить все — от технического состояния сетей до аффилированности чиновников с коммунальщиками. Вы же понимаете, что выяснится много интересного.
Сергей Миронов
председатель партии «Справедливая Россия — За правду»
Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь посоветовал россиянам своевременно передавать управляющим компаниям показания счетчиков. Он объяснил, что после шести месяцев молчания начисления пойдут по нормативам с повышающим коэффициентом 1,5.