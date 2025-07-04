В результате атаки БПЛА в Сергиевом Посаде пострадали два человека

Губернатор Воробьев: из-за атаки БПЛА в Сергиевом Посаде пострадали два человека

Два человека пострадали в результате атаки беспилотников в Сергиево-Посадском округе. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале .

По его словам, в округе упали четыре вражеских дрона.

«60-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, выбиты три зуба. У 40-летнего мужчины открытая рана шеи и ушиб грудной клетки», — написал он.

Обоих пострадавших отправили в Сергиево-Посадскую больницу. Медики оказывают всю необходимую помощь, состояние пациентов — средней тяжести. Их жизни ничего не угрожает.

На все места падения БПЛА прибыли сотрудники оперативных служб. Энергетики начали восстанавливать электроснабжение.

По словам главы Сергиево-Посадского округа Оксаны Ерохановой, на подстанции в районе микрорайона Звездочка случился пожар после атаки БПЛА. Без электричества остались Рабочий, Звездочка, Птицеградский, Скобянка, Клементьевский и наполовину Ферма.