На подстанции в Сергиево-Посадском округе случился пожар после атаки БПЛА

После падения фрагментов сбитого БПЛА на подстанции в районе микрорайона Звездочка случилось возгорание. Об этом в Telegram-канале заявила глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова.

«В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание электрической подстанции в районе микрорайона Звездочка. Также в целях безопасности отключено еще несколько ТП», — написала она.

По словам Ерохановой, без электричества остались микрорайоны Рабочий, Птицеградский, Звездочка, Клементьевский, Скобянка и наполовину Ферма.

Света нет в нескольких объектах ЖКХ, социальных учреждениях и многоквартирных домах. Для подключения их к электричеству везут генераторы.

«Первоочередная задача потушить огонь, затем специалисты „Россетей“ будут восстанавливать работу подстанций», — отметила Ероханова.

ВСУ атаковали Сергиево-Посадский округ ранним утром. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места событий. По словам одной из очевидиц, которая видела летающий дрон, полет сопровождался характерным звуком мотора.