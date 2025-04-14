Эксперт ЖКХ Бондарь: передача показаний счетчиков поможет не допустить переплаты

Россиян не оштрафуют за то, что они забудут передать показания счетчиков воды и электричества, однако есть нюансы, которые влияют на размер платежей. О них рассказал эксперт по ЖКХ, общественный деятель Дмитрий Бондарь в беседе с RT.
По словам специалиста, закон обязывает передавать показания, но штрафа за это не будет. Если не передавать показания более трех месяцев, управляющая компания переведет на расчет по среднему потреблению. После полугода молчания начисления пойдут по нормативам с повышающим коэффициентом 1,5. Это увеличит сумму в платежке.
Бондарь подчеркнул, что избежать проблем поможет регулярная передача показаний. Это можно сделать через приложение «Госуслуги.Дом», сайт УК или по телефону. Если давно не передавали данные, можно попросить перерасчет за последние три месяца.
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