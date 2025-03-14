День рождения бутерброда и День числа Пи отмечают в мире 14 марта

Сегодня, 14 марта, мир отмечает Международный день рек, День числа Пи и День рождения бутерброда. Об этом сообщил сайт «7Дней.ru» .

В России празднуют День православной книги, посвященный первой русской печатной книге «Апостол», которую издали в 1564 году. В православии вспоминают преподобную мученицу Евдокию Илиопольскую, обратившуюся ко Христу после жизни в грехе.

По народным приметам, 14 марта нельзя отказывать в помощи, конфликтовать, планировать важные дела и делать большие покупки. Вечером лучше остаться дома. Именинники дня: Антон, Александр, Иван, Василий, Михаил, Евдокия, Александра, Надежда, Ольга, Анна.