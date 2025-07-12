Пострадавшему в драке со Смоловым угрожали

Неизвестные угрожали мужчине, пострадавшему в драке с футболистом Федором Смоловым, требуя забрать заявление из полиции. Об этом сообщил знакомый потерпевшего в беседе с RT .

«В Челябинске к нему домой приходили какие-то люди. Требовали забрать заявление, угрожали, про его ребенка говорили. Предлагали различные финансовые компенсации. Поэтому решили перестраховаться и наняли охрану», — сказал знакомый пострадавшего.

Собеседник издания также отметил, что представители Смолова больше не выходили на связь. Полиция снова опросила пострадавшего, и теперь он ожидает завершения расследования.

Ранее футболист Федор Смолов перевел миллион рублей пострадавшему в «Кофемании» 47-летнему жителю Челябинска и принес извинения. Однако сторона потерпевшего не приняла средства и отказалась выходить с футболистом на связь.

Как стало известно, российский футбольный союз не станет дисквалифицировать Смолова из-за драки в «Кофемании».