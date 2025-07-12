Лесные пожары потушили в Шатуре и Орехово-Зуеве

В Подмосковье произошло два лесных пожара за сутки. Оба возгорания удалось вовремя обнаружить благодаря системе видеонаблюдения. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.

Первый пожар возник в Туголесском лесничестве в Шатурском округе. На его тушение ушло более шести часов, работали семь пожарных и четыре единицы техники. Второй случай произошел в Куровском лесничестве вблизи деревни Анциферово. Там справились менее чем за три часа при том же составе сил.

Причиной обоих пожаров стали нарушения правил безопасности. Сейчас ведется расследование, устанавливают виновных, материалы направили в надзорные органы. Напомним, что за поджог, приведший к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность: штраф до 60 тысяч рублей для граждан, до 110 тысяч — для должностных лиц, до двух миллионов — для юридических, а в некоторых случаях возможно лишение свободы на срок до десяти лет.