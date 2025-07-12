Российские войска нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

Российские военные ночью атаковали предприятия военно-промышленного комплекса Украины во Львове, Харькове и Луцке. Все объекты были успешно поражены, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Бойцы нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками. Они атаковали предприятия ВПК, а также инфраструктуру военного аэродрома.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Украинские СМИ сообщали, что в центральной, западной и северо-западной частях Украины раздались взрывы. В регионах сработала сирена воздушной опасности.

За ночь в регионах сбили более 30 беспилотников. Больше всего дронов перехватили под Брянском — там уничтожили 16 устройств. В Крыму сбили четыре беспилотника, в Ростовской области — три, в Курской — два, в Воронежской — один. Над Черным морем поразили пять БПЛА, над Азовским — один.