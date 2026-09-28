Член ОП Машаров предупредил, что участок для огородничества не подходит для прописки

Постоянную регистрацию в садовом доме можно оформить только после признания его жилым. Об этом сообщил член Общественной палаты России Евгений Машаров, передает RT .

Машаров пояснил, что садовые дома часто рассчитаны только на лето: в них может не быть отопления, воды и электричества. Для регистрации дом должен подходить для круглогодичного проживания.

Участок под ним может находиться в границах населенного пункта и предназначаться для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства. Подойдет и земля сельхозназначения для садоводства. Если в выписке из Единого государственного реестра недвижимости указано «для ведения огородничества», прописаться в доме нельзя.

По словам Машарова, жилой дом должен иметь заглубленный фундамент, который нельзя демонтировать без ущерба зданию, а также отопление, водопровод, канализацию и электричество. Строение должно быть рассчитано на срок службы более десяти лет.