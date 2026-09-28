360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Член ОП Машаров предупредил, что участок для огородничества не подходит для прописки

    Постоянную регистрацию в садовом доме можно оформить только после признания его жилым. Об этом сообщил член Общественной палаты России Евгений Машаров, передает RT.

    Машаров пояснил, что садовые дома часто рассчитаны только на лето: в них может не быть отопления, воды и электричества. Для регистрации дом должен подходить для круглогодичного проживания.

    Участок под ним может находиться в границах населенного пункта и предназначаться для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства. Подойдет и земля сельхозназначения для садоводства. Если в выписке из Единого государственного реестра недвижимости указано «для ведения огородничества», прописаться в доме нельзя.

    По словам Машарова, жилой дом должен иметь заглубленный фундамент, который нельзя демонтировать без ущерба зданию, а также отопление, водопровод, канализацию и электричество. Строение должно быть рассчитано на срок службы более десяти лет.

    Читайте также

    Россиянам объяснили популярность таунхаусов

    Желтый уровень опасности из-за тумана объявили в Подмосковье

    В Москве за вторник выпало 12% месячной нормы осадков

    Более двух третей россиян признались в желании зарабатывать на хобби

    Посол Степанов рассказал о желании россиян вернуться из Канады на родину

    Агроном опроверг миф, что полнолуние негативно влияет на растения

    В епархии объяснили, как провести с пользой 7 часов в очереди к мощам святителя Спиридона

    Рождественский кактус. Как ухаживать за декабристом осенью, чтобы он зацвел зимой

    na3/ZUMAPRESS.com

    Центробанк зафиксировал рост инфляционных ожиданий россиян

    Россия стала мировым лидером по снижению числа абортов

    Jan Woitas/dpa

    Страховые пенсии россиян в 2027 году повысят дважды

    Стартовал заключительный день парламентских выборов