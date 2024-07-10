«Безработица на рекордно низком уровне». Путин указал на рост числа занятых

Безработица в России находится на рекордно низком уровне, а число занятых продолжает расти. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«У нас по сравнению с прошлым годом — в прошлом году было 73,4 миллиона работающих — в этом году уже 74,1 миллиона работающих», — рассказал глава государства.

Рекордно низкие показатели безработицы держатся уже второй месяц. Всего два миллиона человек в возрасте 15 лет и старше можно было квалифицировать как безработные.

Низкий уровень безработицы сохраняется и в Москве. На 1 июня показатель составил 0,26% — это на 0,04 процентных пункта меньше, чем в начале года.