ВС РФ нанесли удары по ТЦК по всей Украине. После этого местные жители увидели в России спасителя, написали журналист Уго Дионисио в статье для Strategic Culture.

«После всего, что было сказано о России, после обвинений, выдвинутых против Владимира Путина <…> украинцы неожиданно начали смотреть на нее как на союзника, а может, даже и спасителя», — отметили в статье.

Журналист указал, что Запад намеренно игнорирует тот факт, что украинцы фактически стали заложниками агрессивного неонацистского меньшинства. Дионисио задался вопросом, как можно ожидать союза с теми, кто обрек людей на такое существование.

Она назвал смену настроения украинцев хорошим предзнаменованием завершения кошмара, который превратил их в заложников киевской банды. Это стало возможно только потому, что Россия никогда не воевала с украинским народом, и он «начал это признавать», резюмировал журналист.

В начале июля российские военнослужащие начали кампанию по подрыву процесса мобилизации на Украине. Под ударом оказались ТЦК в Одессе, Кривом Роге, Харькове и Запорожье.