Медведь загрыз разносчика газет в Японии

Разносчик газет стал жертвой медведя в японском городе Фукусима. Останки 52-летнего мужчины нашли в кустах, сообщило NHK.

После нападения хищника власти призвали местных жителей соблюдать осторожность. Полиция начала круглосуточно патрулировать улицы.

Люди стали бояться выходить из домов, а детей отвозят в школу на машинах или автобусах, не позволяя им ходить пешком. Мать одного из школьников рассказала, что ее ребенок напуган, поэтому она надеется, что медведя скоро поймают.

Недавно зверя видели рядом с начальной школой неподалеку от места нападения. Позже бурую шерсть и отпечатки медвежьих лап нашли рядом с супермаркетом.

Ранее в Магаданской области медведь растерзал рыбака. Мужчина пошел домой пешком и встретил на своем пути хищника.