Госдума одобрила штрафы за передачу данных для авторизации в Сети

В Госдуме одобрили поправки к законопроекту об ответственности за передачу данных для регистрации и авторизации в Интернете. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Передача информации, необходимой для регистрации и авторизации пользователя <…> влечет наложение административного штрафа», — сказано в документе.

Уточняется, что штраф для физлиц составит 30-50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 50-100 тысяч рублей, для юридических лиц эта сумма варьируется от 100 до 200 тысяч рублей.

Ранее россиян захотели начать штрафовать за поисковые запросы.

До этого юрист Алена Яковлева предупредила о серьезном штрафе за рекламу в домовом чате.