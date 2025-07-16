Трамп исключил присутствие солдат США на Украине

Трамп: американских солдат не будет на территории Украины

Американские солдаты не отправятся на Украину. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам на военной базе под Вашингтоном, сообщил CNN.

«У нас не будет солдат на территории боевых действий на Украине», — сказал он.

Глава Белого дома заверил, что не будет действовать, как предлагают некоторые европейские политики, желающие послать иностранный военный контингент на Украину.

Ранее Трамп заявил, что США не планируют поставлять Вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты. Также он не подтвердил готовность к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, сославшись на разочарование диалогом по украинскому конфликту.

За день до этого президент США анонсировал передачу ВСУ для размещения в Европе 17 систем ПВО Patriot, финансируемых европейскими странами-союзниками.