Командиров ВСУ уличили в подготовке вооруженного мятежа

Некоторые украинские командиры готовят вооруженный мятеж. Об этом заявил военный блогер Борис Рожин в Telegram-канале .

Он пояснил, что хакеры нашли в компьютере одного из сотрудников СБУ макет «интереснейшего документа».

«Если <…> документ реальный, то получается, что некоторые украинские командиры готовят вооруженный мятеж», — отметил Рожин.

Он призвал украинских военных выходить из-под власти президента Владимира Зеленского и напрямую вести переговоры с Россией.

«Может хоть тогда появится какой-то шанс на сохранение остатков украинского народа», — резюмировал военный блогер.

Ранее штаб батальона ВСУ всем составом дезертировал под Сумами.