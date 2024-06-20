Багреева указала на сохранение в Москве рекордно низкого уровня безработицы

На 1 июня официальный уровень безработицы в Москве составил 0,26%. Заммэра столицы и руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева отметила, что это на 0,04 процентных пункта меньше показателей в начале года.

«На начало июня число безработных в столице составляло 18,6 тысячи человек — это рекордно низкий показатель за последние 15 лет», — сказала она.

Багреева обратила внимание, что в Москве активно развивают все сферы городской экономики, создают рабочие месте как на производствах, так и в сфере малого и среднего бизнеса.

В агрегированной базе службы занятости столицы представлено около 500 тысяч вакансий. На одного безработного в городе приходится более 20 предложений о трудоустройстве.

Превышение числа принятых сотрудников над уволенными в Москве сохраняется. По данным департамента, за первые пять месяцев 2024 года количество оформленных трудовых контрактов превысило число расторгнутых на 229,4 тысячи.

Наибольшую разницу в ведомстве зафиксировали между нанятыми и уволенными в сфере торговли — она составила почти 40 тысяч сотрудников. В строительстве речь идет о 39,6 тысячи человек, в научно-технической сфере — о разнице более чем в 28 тысяч. На обрабатывающих производствах показатель равняется 27,6 тысячи работников.

На 15,5 тысячи человек больше, чем уволено, приняли на работу в финансово-страховом секторе. Прирост в административном секторе достиг 14,5 тысячи специалистов, в сфере IT и связи — 12,4 тысячи.