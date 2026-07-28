Овощезавр вместо скромного плода. Как вырастить тыкву-рекордсменку на зависть соседям
Биолог Воробьев: вырастить большую тыкву помогут поливы и органические удобрения
Чтобы вырастить гигантскую тыкву, способную поразить окружающих своими габаритами, потребуются не только удобрения и регулярные поливы, но и пристальное внимание к растению. Если четко следовать советам специалистов, то овощ будет ароматным, сочным и сладким.
Как ухаживать за тыквой, чтобы получить богатый урожай
О том, как правильно холить и лелеять тыкву, 360.ru рассказал биолог, агроном Михаил Воробьев. Он объяснил, что все тыквенные культуры хорошо растут в почве, богатой органикой.
«Компост, перепревший навоз, перепревшая трава — все это они очень любят. Поэтому чем больше будет в распоряжении тыквы-рекордсменки плодородной почвы, богатой органическими веществами, тем успешней она будет расти», — подчеркнул специалист.
Агроном напомнил и о длительном сроке вегетации растения.
«Большой плод растет долго. При высаживании сначала надо делать над тыквой какое-то укрытие, временный парник на весеннюю прохладную погоду. Выращивать рассаду и дальше поливать, удобрять», — отметил он.
Воробьев также напомнил о важности поливов: тыква чувствительна к недостатку влаги, поэтому сразу будет подавать знаки, когда ей некомфортно.
Если листья начинают подвядать, то это значит, что воды ей не хватает. В этом заключается основная проблема. Если дачник приезжает только на субботу-воскресенье, то он какой-то момент может пропустить, когда слишком жарко и ей не хватает влаги, а его в это время в саду не оказывается.
По словам агронома, чтобы стать счастливым хозяином по-настоящему большой тыквы, следует удалить все посторонние завязи. Это поможет растению сосредоточить все силы и питательные вещества на одном плоде.
Самые большие тыквы вырастают у себя на родине — на Американском континенте, но россияне тоже могут попробовать догнать и перегнать садоводов-иностранцев.
Помимо правильных условий, овощу требуется регулярное наблюдение.
Как только тыква показывает, что ей чего-то не хватает (а это сразу видно), то нужно поливать. Что касается удобрений, то это стандартная процедура. В начале вегетации нужны азотные удобрения, которые позволяют нарастить зеленую массу: стебли, листья. Они будут, как солнечные батареи, питать и давать энергию для роста плода.
Собеседник 360.ru также рекомендовал в середине лета использовать комплексные минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий.
«Когда уже начинается созревание тыквы, то очень хорошо подкормить калийными удобрениями, которые сделают ее ароматной, сочной, сладкой и душистой. Калий отвечает за качество плодов», — объяснил он.
Проблемы при выращивании тыквы
Одна из особенностей тыквы — практически полное отсутствие паразитов. Но иногда растение может заболеть.
«Бывает мучнистая роса. Тут ничего не поделаешь — приходится обрабатывать фунгицидами. Если вы захватили самое начало развития болезни, то небольшие концентрации (может быть, даже однократная обработка фунгицидами) позволят избежать развития заболевания. А если процесс запущенный, то тут уже все сложно», — объяснил специалист.
Воробьев призвал не обрабатывать тыкву никакими химическими препаратами за месяц до уборки. Это опасно, потому что каждый ядохимикат имеет свой срок распада до безопасных концентраций. Как правило, это 20-30 дней.
Есть биопрепараты. Они менее эффективные, но более безопасные. Ими нужно каждую неделю обрабатывать, но по ситуации. Очень важно, чтобы был постоянный контроль за растением, если хотите получить гигантский урожай.
Агроном также посоветовал садоводам не экономить место при посадке овоща.
«Тыква — очень крупномерное растение, поэтому для нее нужно пять-шесть квадратных метров выделять, а может, даже и больше, если она будет плетистой. Как кабачки, их сажать нельзя, тыквы нужно сажать более просторно, хотя бы через два метра друг от друга», — уточнил он.
Еще один важный фактор — большое количество света. Овощу необходимо самое солнечное место, чтобы вырасти до приличных размеров.
Воробьев добавил, что наиболее перспективными сортами тыкв сейчас считаются «грибовская зимняя» и «конфетка». Первая разновидность может дать очень крупные плоды. Характерная особенность второго сорта заключается в сладости плода: название говорит само за себя.