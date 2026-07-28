Овощезавр вместо скромного плода. Как вырастить тыкву-рекордсменку на зависть соседям

Чтобы вырастить гигантскую тыкву, способную поразить окружающих своими габаритами, потребуются не только удобрения и регулярные поливы, но и пристальное внимание к растению. Если четко следовать советам специалистов, то овощ будет ароматным, сочным и сладким.

Как ухаживать за тыквой, чтобы получить богатый урожай

О том, как правильно холить и лелеять тыкву, 360.ru рассказал биолог, агроном Михаил Воробьев. Он объяснил, что все тыквенные культуры хорошо растут в почве, богатой органикой.

«Компост, перепревший навоз, перепревшая трава — все это они очень любят. Поэтому чем больше будет в распоряжении тыквы-рекордсменки плодородной почвы, богатой органическими веществами, тем успешней она будет расти», — подчеркнул специалист.

Агроном напомнил и о длительном сроке вегетации растения.

«Большой плод растет долго. При высаживании сначала надо делать над тыквой какое-то укрытие, временный парник на весеннюю прохладную погоду. Выращивать рассаду и дальше поливать, удобрять», — отметил он.

Воробьев также напомнил о важности поливов: тыква чувствительна к недостатку влаги, поэтому сразу будет подавать знаки, когда ей некомфортно.