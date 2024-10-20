Тыква из Можайска выиграла гран-при международного конкурса гигантских овощей

Наталья Смирнова из Можайска вырастила тыкву весом более 210 килограммов. Овощ она представила на международный конкурс, где его наградили гран-при.

Садовод-любитель из Можайска Наталья Смирнова для выращивания овощей использует только органические удобрения, без химикатов. Огромную тыкву, выросшую у нее, она назвала «Валуном».

Тыква стала номинантом международного конкурса гигантских овощей. Он состоялся в Москве. Жюри присудило ему победу в номинации «Гран-при by Simplex & Ситифермер». Тыква стала самой большой в Московской области.

К дачному рекорду Наталья готовилась заранее. Ранее садовод вырастила кабачок длиной 64 сантиметра, подсолнух-гигант высотой почти три метра и лук весом полкилограмма. А вторая гигантская тыква «Глыба» стала лакомством для парнокопытных Подмосковного Сафари-Парка.

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