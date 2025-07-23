Дачница-гигантовод из Пермского края за месяц вырастила кабачок весом почти 32 кг

Дачница из Кунгура Каролина Овчинникова поразила впечатляющим урожаем. Женщине удалось вырастить кабачок весом 31 килограмм 550 граммов всего за месяц, сообщил сайт KP.RU.
«По вкусу гигантский кабачок намного вкуснее обычного, мы сняли много маленьких плодов, оладушки из него — это что-то невероятное! Я точно буду сажать его каждый год!» — привел слова жительницы Пермского края сайт Lenta.ru.
Семена этого сорта, который называется Marrow и больше похож на тыкву, Овчинникова получила от знакомой. Та установила рекорд России с кабачком весом почти 51 килограмм. Для выращивания гиганта важно оставить только один плод на плетях, которые могут достигать восьми метров в длину.
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