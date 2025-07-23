Дачница-гигантовод из Пермского края за месяц вырастила кабачок весом почти 32 кг

«По вкусу гигантский кабачок намного вкуснее обычного, мы сняли много маленьких плодов, оладушки из него — это что-то невероятное! Я точно буду сажать его каждый год!» — привел слова жительницы Пермского края сайт Lenta.ru.

Семена этого сорта, который называется Marrow и больше похож на тыкву, Овчинникова получила от знакомой. Та установила рекорд России с кабачком весом почти 51 килограмм. Для выращивания гиганта важно оставить только один плод на плетях, которые могут достигать восьми метров в длину.