Гигантскую тыкву из Можайска доставили в Подмосковный сафари-парк

Тыкву весом около 200 килограммов вырастили в Можайске. Ее отправили в Подмосковный сафари-парк, чтобы накормить парнокопытных.

Жительница Можайска Наталья Смирнова поучаствовала в международном конкурсе гигантских овощей. Она представила на суд жюри огромную тыкву со своего огорода.

«Этой тыквой мы теперь сможем накормить всех парнокопытных. Ее осталось еще много, так что достанется всем без исключения. От всей души благодарю Наталью за такую инициативу!» — сказал генеральный директор Подмосковного сафари-парка Дмитрий Мезенцев.

Также на садовом участке Натальи есть виноградная улица, крупный лук, кабачки длиной около 60 сантиметров и подсолнух-гигант высотой почти три метра.

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