Дачница из Можайска вырастила тыкву весом более 200 килограммов

Наталья Смирнова из Можайского округа вырастила на своем огороде тыкву весом около 200 килограммов. Она примет участие в международном конкурсе по выращиванию гигантских овощей.

Наталья Смирнова активно ведет социальные сети и показывает подписчикам, как правильно посадить семена, прорастить овощи, а затем ухаживать за ними. Садовод вывела на своем огороде виноградную улицу, огромный лук, кабачки и подсолнухи.

Наталья Смирнова поставила перед собой цель — вырастить гигантскую тыкву. Она прорастила семь семечек. Две тыквы дошли до необходимого размера, но рекордсменом стала одна. Дачница назвала ее «Валун». Именно с ним она примет участие в международном конкурсе гигантских овощей.

Помимо этого, садовод вывела на участке кабачок длиной 64 сантиметра, подсолнух высотой около трех метров и полукилограммовый лук.

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