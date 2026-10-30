В Минпросвещения заявили о создании единой спортивной лиги для школьников
Минпросвещения: в России сформируют единую спортивную лигу для школьников
В России появится единая спортивная лига для школьников. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев.
По его словам, это обеспечит общий для всех учебных заведений график соревнований, единые подходы к их проведению и судейство. Кроме того, создание единой лиги придаст естественный стимул прогрессу школьного спорта.
«Уже сейчас существуют такие замечательные соревнования, как „Президентские состязания“, „Президентские спортивные игры“, которые объединяют школьников нашей страны», — сказал Бугаев.
Он отметил, что свыше 30 спортивных федераций внедряют свои модули в образовательную систему. Школьники могут заниматься футболом, плаванием, хоккеем, борьбой и другими спортивными направлениями.
Ранее бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года Сергей Фесиков заявил, что чрезмерные ожидания родителей могут мешать ребенку развиваться в спорте.