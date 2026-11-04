В Минпросвещения раскрыли пользу для учителей от знания молодежного сленга

Учитель сможет лучше понять своих учеников и эффективнее с ними общаться, если будет знать современные мемы, молодежный сленг и культурные коды. Об этом РИА «Новости» рассказал эксперт Минпросвещения России, проректор по воспитательной деятельности и социальному развитию Азовского государственного педагогического университета имени П. Д. Осипенко Тимур Камаев.

По его словам, это полезное знание для педагога. Так он сможет лучше понять интересы учеников, их способы общения и даже иногда то, что не сказано напрямую.

«Для учителя это еще один инструмент коммуникации: где-то уместная шутка или знакомый мем действительно может помочь установить контакт и сделать общение более живым», — сказал эксперт.

Камаев отметил, что подростки быстро почувствуют, когда учитель просто копирует их речь. Важнее понимать контекст, а не выучить новые слова. И, главное, уметь спросить учеников, что значит новое модное слова или выражение.

Ранее клинический психолог Артем Ступак назвал характерной чертой эпохи скорость обновления молодежной лексики. В ней уже появились такие слова и выражения, как «сикс севен», «нейрослоп» и «брейнот».