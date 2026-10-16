Психолог Панфилова предложила школам самим выбирать время начала уроков

Семейный психолог Наталья Панфилова выступила за гибкий подход к расписанию первых уроков. Школам стоит учитывать время на дорогу и условия учащихся, сообщает ИА НСН .

В Общественной палате предложили перенести начало занятий с восьми на девять утра в осенне-зимний период. Авторы инициативы считают, что это повысит безопасность школьников, позволит им дольше спать и сделает утро удобнее для детей, родителей и учителей.

Панфилова признала пользу идеи, но не поддержала единое правило для всех. По ее словам, в России много переполненных школ, а некоторым детям приходится добираться до занятий около часа. В сельские школы учеников могут привозить из нескольких окрестных деревень, что также требует раннего подъема.

Психолог пояснила, что утренняя спешка и давление родителей могут приводить к тому, что ребенок приходит на первый урок уже в состоянии стресса. Более гибкое расписание способно снизить нагрузку на семью.

Независимо от времени начала занятий Панфилова посоветовала родителям приучать детей ложиться спать с учетом биологических ритмов. Она отметила, что сон менее восьми часов нежелателен для ребенка, а своевременное засыпание помогает легче вставать утром.