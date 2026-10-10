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    В России разработают орбитальный телескоп для поиска внеземной жизни

    Ректор МГУ Садовничий: в вузе разработают телескоп для поиска жизни вне Земли

    Фото: РИА «Новости»

    Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий сообщил о начале разработок в вузе уникального орбитального телескопа. Видео церемонии открытия международного фестиваля «Наука 0+» опубликовали на площадке «VK Видео».

    Ректор МГУ пояснил, что с помощью такого телескопа ученые планируют искать жизнь на планетах, расположенных за пределами Солнечной системы.

    «Он позволит определять наличие атмосферы у планет за пределами Солнечной системы. А где есть атмосфера — там есть вероятность существования жизни», — сказал Садовничий.

    Ректор также отметил лидирующие позиции МГУ в проводимых сегодня исследованиях космоса, в том числе в вопросах кадров. На факультете космических исследований вуза преподают не только профессора, но и специалисты-практики.

    Ранее директор НИИ ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ имени М. В. Ломоносова Эдуард Боос сообщал о разработке группировки спутников, которые помогут уточнить местоположение вспышек на Солнце.

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