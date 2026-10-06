Найденный в Ленобласти средневековый клад выставят в Кунсткамере

Обнаруженный археологами во время раскопок в Ленинградской области крупный клад серебряных предметов Средних веков выставят в Музее антропологии и этнографии РАН (Кунсткамере) после окончания изучения специалистами. Как сообщил ТАСС , с таким заявлением выступил директор учреждения Андрей Головнев.

Он пояснил, что найденные артефакты необходимо отправить на спецпроцедуру, чтобы обеспечить им сохранность и провести реставрационные работы. Кроме того, с предметами сначала поработают историки.

«Что касается экспозиции, я думаю, что мы подготовим ее для того, чтобы она и здесь была экспонирована, и, может быть, даже совершила какой-то выставочный тур», — заявил Головнев.

О редкой находке археологов во время раскопок на памятнике «Тиверский городок», где находятся руины древней крепости, стало известно 4 октября.

Специалистов особенно заинтересовали три монеты: арабский дирхем, предварительно датированный 907–912 годами, и две шведские брактеаты упсальского типа с односторонней чеканкой.