Чужеродный вид краба нашли в Черном море

Чужеродный вид грязевого краба обнаружили в Черном море. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на специалистов Института океанологии РАН.

Ученые заметили, что в Таманском заливе и Азовском море активно расселяется новый вид — грязевой краб Eurypanopeus depressus. Новые места его обитания обнаружили специалисты из Института океанологии РАН и ФИЦ ИнБЮМ во время совместной научной экспедиции.

В Таманском заливе это ракообразное впервые обнаружили в 2024 году. Краб освоил всю территорию буквально за два года. Вид акклиматизировался в регионе и способен сформировать самовоспроизводящуюся популяцию.

Океанологи допустили, что грязевой краб составит конкуренцию другим местным разновидностям.

Ранее стало известно, что ученые нашли около 20 новых видов животных в глубинах Карибского моря. Среди открытий — осьминог рода Graneledone, морская звезда, королевский краб и рыба-заглот, способная проглатывать добычу крупнее себя.