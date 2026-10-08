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    Чужеродный вид краба нашли в Черном море

    Институт океанологии РАН: в Черном море нашли чужеродный вид краба

    Институт океанологии РАН
    Фото: Институт океанологии РАН

    Чужеродный вид грязевого краба обнаружили в Черном море. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на специалистов Института океанологии РАН.

    Ученые заметили, что в Таманском заливе и Азовском море активно расселяется новый вид — грязевой краб Eurypanopeus depressus. Новые места его обитания обнаружили специалисты из Института океанологии РАН и ФИЦ ИнБЮМ во время совместной научной экспедиции.

    В Таманском заливе это ракообразное впервые обнаружили в 2024 году. Краб освоил всю территорию буквально за два года. Вид акклиматизировался в регионе и способен сформировать самовоспроизводящуюся популяцию.

    Океанологи допустили, что грязевой краб составит конкуренцию другим местным разновидностям.

    Ранее стало известно, что ученые нашли около 20 новых видов животных в глубинах Карибского моря. Среди открытий — осьминог рода Graneledone, морская звезда, королевский краб и рыба-заглот, способная проглатывать добычу крупнее себя.

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