На Марсе нашли доказательства существовавшей жизни

Mirror: марсоход NASA обнаружил на Марсе органические молекулы, важные для жизни

Марсоход NASA Curiosity обнаружил на Марсе органические молекулы, которые ученые назвали одним из самых убедительных свидетельств существования жизни на планете. Об этом сообщила газета Mirror .

Среди найденных соединений оказалась азотсодержащая молекула, напоминающая предшественников ДНК. Однако для окончательной проверки таких следов ученым нужно доставить образцы марсианских пород на Землю.

Как пояснила профессор Университета Флориды Эми Уильямс, найденные соединения могли сохраняться на Марсе до 3,5 миллиарда лет.

Она отметила, что теперь ученые узнали о сохранности крупных и сложных органических соединений в верхних слоях марсианского грунта. Такие вещества могут указывать на возможное существование жизни в прошлом.

Дальнейшие исследования осложняет судьба программы Mars Sample Return, которая должна была обеспечить доставку образцов на Землю.

Ее закрыли в январе из-за нехватки финансирования. Позже администрация Белого дома предложила сократить бюджет NASA еще на 23%, и ученые-планетологи раскритиковали это решение.

Ранее летчик-космонавт Герой России Сергей Волков назвал вопрос о жизни на Марсе одним из самых популярных в адрес космонавтов. При этом он заметил, что свидетельством какой-либо формы жизни на Красной планете может быть наличие на ее поверхности воды.