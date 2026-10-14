Астрофизик Турышев оценил потребность колонии на Марсе в 18 тыс. грузовых рейсов в год

Астрофизик Вячеслав Турышев в научной статье подсчитал, сколько грузов потребуется для создания миллионной колонии на Марсе. Об этом сообщило издание KP.RU .

По его расчетам, к концу столетия для снабжения марсианского поселения может потребоваться более 18 тысяч грузовых рейсов ежегодно. На одного жителя придется доставить с Земли около 30 тонн оборудования, а по мере роста колонии объем необходимых грузов может достичь 1,8 млн тонн в год.

Среди главных препятствий для колонизации Турышев выделил радиацию, нехватку энергии и необходимость создания автономных систем жизнеобеспечения. По оценке ученого, процесс освоения планеты может занять столетие или даже тысячелетие. Ранее он также отмечал, что превращение Марса во вторую Землю (терраформирование) потребует колоссальных энергетических ресурсов и займет тысячи лет.