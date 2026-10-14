Астрофизик Турышев заявил, что полное освоение Марса займет столетия

Полное освоение Марса может занять столетия или даже тысячелетия. К таким выводам пришел астрофизик Вячеслав Турышев в научной статье, о которой рассказал KP.RU .

По расчетным сценариям, для поселения на тысячу человек потребуется около 19,5 мегаватта средней электрической мощности для жизнеобеспечения, сельского хозяйства и производства. Из-за слабого солнечного света и пылевых бурь на Марсе, где солнечная энергетика ограничена, может потребоваться ядерный реактор или ветрогенераторы.

Одной из главных проблем остается радиация, уровень которой на поверхности составляет 0,64 миллизиверта в сутки. Для защиты предлагается углубить станцию в грунт, что потребует перемещения не менее 157 тонн грунта на человека. Доставка оборудования также осложнит переселение: по оценке Турышева, на одного жителя нужно завезти 30 тонн грузов, а при населении в миллион человек к концу столетия ежегодная доставка может составить 1,8 миллиона тонн.

Ранее сообщалось, что президент РАН Геннадий Красников рассказал о российской программе изучения Луны до 2050 года, в рамках которой планируется отправить аппараты «Луна-26», «Луна-27А» и «Луна-27Б».