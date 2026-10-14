Астрофизик Турышев рассказал, смогут ли люди переселиться на Луну или Марс

При существующем состоянии технологий люди не смогут создать функционирующие колонии на других планетах и переселиться туда. Об этом KP.RU сообщил Вячеслав Турышев, ведущий научный сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнийском технологическом институте.

Турышев обозначил главные проблемы марсианских переселенцев: отсутствие воздуха, воды, электричества, радиация и необходимость физиологической адаптации. По его словам, нынешний уровень технологий не позволяет создать автономную популяцию, а поиск решений может занять столетия. Переход от земной базы к самостоятельному сообществу требует одновременного решения вопросов здоровья, энергетики и производства, и для этой стадии сегодня невозможно назвать дату.

Ранее профессор Беркович заявил, что для жизни на других планетах человеку потребуется генетическая модификация. Тем временем ученые назвали три способа сделать Марс пригодным для жизни и садоводства.