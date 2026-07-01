На снимке НАСА нашли признаки жизни на Марсе

DM: конспирологи обнаружили на снимке Марса камень в форме пистолета

Конспирологи растиражировали фотографию марсохода Opportunity, которая может свидетельствовать о существовании внеземной жизни. В камне на поверхности красной планеты разглядели оружие. Об этом сообщил Daily Маil .

Опубликованный НАСА снимок сделан марсоходом Opportunity в 2014 году. Приверженцев теории о существовании марсиан заинтересовал запечатленный предмет длиной коло 30 сантиметров, очертаниями напомнивший пистолет.

«Должен признаться… Это невероятно. <…> Точное местоположение орудия — SOL 3773, между горой Эджкамб и хребтом Вдовиак. <…> Из фотографий с марсианским оружием сохранилась только одна, остальные удалены НАСА», — заявил исследователь Марса из издания UFO Sighting Daily Скотт К. Уоринг.

Ранее тайваньский уфолог Скотт Уоринг разглядел на снимкам от Opportunity египетский саркофаг. Он якобы находился в кратере Марса Виктория.