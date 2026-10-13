Эксперты завершили оценку более 2 тысяч заявок на премию «За верность науке»

На конкурс поступило более 2 000 заявок из всех 8 федеральных округов России. Больше всего проектов представили Москва, Петербург и Московская область.

В число регионов-лидеров также вошли Томская, Нижегородская и Новосибирская области, Краснодарский край, Башкирия, Татарстан и Северная Осетия — Алания.

Премию ежегодно присуждают за достижения в научной коммуникации, популяризации науки и поддержке престижа научной деятельности. Одна из ее задач — развивать взаимодействие ученых и журналистов и расширять присутствие научной тематики в медиапространстве.

Самой востребованной стала номинация «Наука — детям» для проектов, знакомящих детей и подростков с наукой и техникой. Среди лидеров также оказались «Автор цифрового контента», «Научная пресс-служба года» и «Научный журналист года».

Программа включила направления, связанные с использованием искусственного интеллекта в исследованиях, историей российской науки и вкладом ученых в освоение космоса. Оргкомитет отметил высокий интерес к работе с молодежью, современными медиаплатформами и системному освещению деятельности научных организаций.