360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Эксперты завершили оценку более 2 тысяч заявок на премию «За верность науке»

    Специалисты закончили оценивать проекты XII Всероссийской премии «За верность науке». Результаты передадут оргкомитету для отбора финалистов, сообщает kp.ru.

    На конкурс поступило более 2 000 заявок из всех 8 федеральных округов России. Больше всего проектов представили Москва, Петербург и Московская область.

    В число регионов-лидеров также вошли Томская, Нижегородская и Новосибирская области, Краснодарский край, Башкирия, Татарстан и Северная Осетия — Алания.

    Премию ежегодно присуждают за достижения в научной коммуникации, популяризации науки и поддержке престижа научной деятельности. Одна из ее задач — развивать взаимодействие ученых и журналистов и расширять присутствие научной тематики в медиапространстве.

    Самой востребованной стала номинация «Наука — детям» для проектов, знакомящих детей и подростков с наукой и техникой. Среди лидеров также оказались «Автор цифрового контента», «Научная пресс-служба года» и «Научный журналист года».

    Программа включила направления, связанные с использованием искусственного интеллекта в исследованиях, историей российской науки и вкладом ученых в освоение космоса. Оргкомитет отметил высокий интерес к работе с молодежью, современными медиаплатформами и системному освещению деятельности научных организаций.

    Читайте также

    Ученые назвали угрозы, которые могут привести к вымиранию человечества

    Шесть затонувших судов нашли на дне Онежского озера

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Челябинские инженеры решили важную проблему автопрома при сварке

    В Тверской области нашли уникальное надгробие павшего в 1660 году воина

    Страница «ВКонтакте» Международного центра реставрации

    Извержение вулкана в США назвали угрозой для безопасности всей планеты

    На Алтае нашли фрагменты ДНК неизвестного науке вида яков

    Нобелевскую премию по химии дали за решение вековой задачи

    Jonathunder

    Раскрыт способ, в разы замедляющий старение у животных

    Ученые отметили самый крупный всплеск активности на Солнце за месяц

    NASA

    Тайны древней крепости: уникальный клад в руинах Тиверского городка — что нашли археологи?

    Чужеродный вид краба нашли в Черном море

    Институт океанологии РАН

    Выброшенные Солнцем облака плазмы спровоцируют на Земле магнитные бури

    NASA