Извержение вулкана в США назвали угрозой для безопасности всей планеты

Если вулкан Йеллоустоун в Соединенных Штатах начнет извергаться, то опасности подвергнется вся планета и ее обитатели. Об этом РИА «Новости» рассказал профессор геологии университета Невады в Рино Филипп Рупрехт.

Ученый объяснил, что масштабное извержение повлияет на все западное полушарие, последствия отразятся на всей планете. Йеллоустоунская кальдера располагается в национальном парке на северо-западе страны.

По словам ученого, супервулкан уже извергался семь тысяч лет назад и более миллиона лет назад. Если подобное повторится, то это приведет к проблемам с продовольствием и перебоям в его поставках.

Также специалист обратил внимание, что вероятность извержения вулкана в обозримом будущем остается очень низкой.

«Я бы не беспокоился об этом слишком и не терял сон», — подчеркнул Рупрехт.

Ранее в Индонезии произошло извержение вулкана Анак-Кракатау. Вулканический пепел выпал в Джакарте, Бантене и Западной Яве.