Жителям Мытищ напомнили о способах записи на прием к главе округа

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая провела личный прием жителей. На нем каждый обратившийся мог задать интересующий его вопрос.

Темы обращений касались обустройства пешеходной дорожки, приведения в порядок общественного пространства, установки детской площадки, а также земельных вопросов.

Каждый житель получил развернутый ответ на свой вопрос. Часть обращений дополнительно рассмотрят профильные специалисты.

Попасть на личный прием могут все желающие жители Мытищ. Для этого нужно подать заявку на электронные почты glavagomytyshi@internet.ru и inform@mytyshi.ru.

Вопросы можно задать и в рамках встреч в формате выездной администрации. Их анонсируют на официальных ресурсах администрации муниципалитета.

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