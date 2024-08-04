Жители Уваровки в Можайске отметили 155-й день рождения поселка

Перед домом культуры в поселке Уваровка городского округа Можайск 3 августа состоялось празднование 155-го дня рождения поселка. Грамотами, благодарственными письмами и подарками наградили трудовые коллективы, активистов и волонтеров поселка, а также игроков молодежной футбольной команды.

Жители Уваровки и соседних поселков и деревень 3 августа на площади перед Домом культуры отметили 155 лет со дня основания этого крупного населенного пункта Можайского городского округа.

Дети посетили призовой тир, покатались на детских джипах-электромобилях, попрыгали на большом спортивном батуте, поиграли в различные игры, полакомились сладкой ватой и попкорном. Жители могли заглянуть в сувенирные лавки, заказать шашлык, купить картофель фри и вареную кукурузу. Волонтеры, учащиеся Уваровской школы, раздавали всем желающим флажки и белые шары с надписью «Я люблю Уваровку». На площади организовали веселые конкурсы, танцы, игры с призами для детей. Здесь же прошли мастер-классы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству.

Под открытым небом состоялся праздничный концерт. Посмотреть выступление творческих коллективов Можайского городского округа приехали несколько сотен зрителей: из Можайска, Поречья, Синичино и даже из дальних можайских деревень.

Фасад Дома культуры Уваровки украсили большими портретами графа Алексея Уварова и его супруги Прасковьи. При содействии графов Уваровых в 1869 году во время строительства Смоленской железной дороги была заложена станция Уваровская. Позднее вокруг станции появились первые дома поселка.

Заместитель начальника Управления по работе с подведомственными территориями, начальник Уваровского территориального сектора администрации Раиса Голубева и депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова торжественно поздравили всех уваровцев с праздником.

Трудовые коллективы и активистов поселка наградили грамотами главы Можайского городского округа и благодарственными письмами Управления образования и отраслей социальной сферы администрации. Также наградили и игроков молодежной футбольной команды Уваровки. Ребята прославили поселок во многих спортивных состязаниях и чемпионатах. Особо отметили благодарственными письмами и подарками добровольцев, помогающих вязать маскировочные сети, делающих окопные свечи, собирающих гуманитарную помощь бойцам СВО.

«Искренне благодарю уваровцев за ощутимую помощь нашим ребятам, находящимся в зоне СВО, и, конечно, низко кланяюсь матерям и женам наших защитников. Желаю скорейшей победы и возвращения ребят в наш славный трудовой и героический поселок Уваровку», — сказала Татьяна Сердюкова.

В этот день на праздник приехали и семьи военнослужащих специальной военной операции. Мать одного из бойцов из деревни Шохово привезла на мероприятие внучку Арину и ее двоюродных сестер. Отец девочки на войне с осени 2022 года. В их доме в конце прошлого года произошел пожар.

«Мы очень благодарны нашим властям за оперативную помощь в такой беде: дом отремонтировали, накрыли крышу, подняли веранду, газовщики дали новую газовую плиту. До сих пор нам ощутимо помогают, вот почему мы сегодня можем от души радоваться празднику, гулять и веселиться. Спасибо всем», — поделилась родственница бойца.

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