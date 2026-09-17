Ежегодный образовательный форум прошел в Дмитрове

16 сентября на базе гольф-клуба «Дмитров Гольф Резорт» состоялся третий ежегодный форум сферы образования Дмитровского округа «Вместе можем все: воплощаем идеи в проекты». В его работе приняли участие директора образовательных организаций и их заместители, советники по воспитанию, муниципальный родительский комитет, педагоги, школьники, представители духовенства и общественных организаций.

Гостем мероприятия стала заместитель министра образования Московской области Татьяна Лукьяненко. От имени главы Дмитровского округа Михаила Шувалова собравшихся приветствовала его заместитель Ирина Костышина.

Школы представили стенды с информацией о различных направлениях дополнительного образования и воспитания: экологии, школьных лесничествах, краеведении, исторических исследованиях, военно-патриотической и народно-прикладной тематике, целевой подготовке к поступлению в вузы силовых структур, исследовательской деятельности. Сами школьники рассказывали о своих занятиях в кружках и секциях.

«Тема форума точно отражает развитие системы воспитания подрастающего поколения. Ни одна идея, даже самая смелая и сильная, не может реализоваться сама по себе. К этому нужно приложить усилия, и только вместе — школа, семья, муниципалитет, предприятия, общественные объединения — мы можем превратить идею в проект и реальность», — обратилась к участникам Татьяна Лукьяненко.

Она вручила благодарности Министерства образования Московской области Светлане Атаулиной, Татьяне Бауковой, Сергею Мартынову и Гаруну Аминову. Ирина Костышина за добросовестный труд и высокие результаты в деле воспитания детей и молодежи вручила благодарственные письма главы округа Алене Феденко, Наталье Семаевой, Светлане Федоровой, Светлане Названовой, Наталье Орловой и Елене Ульяхиной.

После церемонии награждения состоялось посвящение первоклассников Инженерной школы в «Орлята России». Центральным событием форума стало подписание соглашения о сотрудничестве между управлением образования и мотоклубом «Ночные волки». По инициативе участника СВО, депутата Дмитровского совета депутатов и руководителя мотоклуба Сергея Горшенева при поддержке управления образования на базе центра дополнительного образования открыто новое техническое направление — «Управление БПЛА». Полученные навыки ребята смогут использовать во взрослой жизни в работе спасателей, егерей, в агробизнесе, сфере доставки и других отраслях.