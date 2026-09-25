Парки Воскресенска опубликовали программу мероприятий на неделю

Жителей и гостей городского округа приглашают посетить парки Воскресенска. С 28 сентября по 4 октября там пройдут бесплатные спортивные, познавательные и развлекательные мероприятия.

В Парке усадьбы Кривякино юных посетителей жует игровая программа на главной площади, мастер-классы и познавательные беседы в павильоне. Все желающие старше 12 лет смогут освоить искусство рубки шашкой «Казарла» в лабиринте Для участников клуба «Активное долголетие» проведут занятия с преподавателем по северной ходьбе.

Парк также приглашает на экскурсию «Жемчужина Воскресенска» и интерактивные программы с мастер-классом: «Кот ученый свои мне сказки говорил», «Барышня-матрешка», интерактивная экскурсия по парку «Гимназия в Кривякино», квест «Птичьи суперспособности». Для участия необходима предварительная запись.

В парке «Москворецкий» во вторник, 29 сентября, пройдет программа для детей «Игровой калейдоскоп». В среду, 30 сентября, на роллердроме для малышей проведут «Веселую зарядку». В этот день для детей состоится спортивная программа. В четверг, 1 октября, пройдут мастер-класс «Творческая мастерская» и познавательная беседа «А знаете ли вы?».