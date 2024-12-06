Жители Химок проверили готовность главного катка округа к открытию

Театральный каток в «Юбилейном» сквере сегодня вечером принял своих первых в этом сезоне посетителей. Зимнее развлечение уже стало новогодней традицией Химок. Официальное открытие площадки состоится на выходных.

Почти две с половиной тысячи квадратных метров льда — разгуляться жителям и гостям округа точно есть где. Единовременно на площадку смогут выйти около 150 человек. Попасть на лед несложно: для этого необходимо только предварительно зарегистрироваться по специальному QR-коду по ссылке.

Время сеанса — два часа. Работать каток будет с 10:00 до 22:00 по будням и с 10:00 до 23:00 по выходным.

Жители могут придти на каток со своими коньками или взять в аренду в установленном павильоне. Новички также будут иметь возможность воспользоваться услугами инструктора.

Помимо этого, возле ледовой площадки будут работать елочный базар, новогодняя ярмарка и кафе.

Яркие представления, ледовые шоу-программы, концерты и другие праздничные развлечения традиционно проведу на катке в рамках программы «Зима в Подмосковье». Откроет сезон спектакль на льду Ирины Слуцкой «Двенадцать месяцев» уже 8 декабря в 17:00. Вход открыт для всех желающих.

Отметим, что Театральный каток — одна из самых популярных ледовых площадок во всем Подмосковье. Около 126 тысяч человек его посетило только за прошлый сезон.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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