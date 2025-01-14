Завод навесного оборудования построят под Сергиевым Посадом к 2027 году

Компания «Платикс-Про» получила разрешение на начало строительства завода навесного оборудования в Сергиево-Посадском округе. Для реализации проекта регион предоставил участок по программе «Земля за 1 рубль», о чем сообщило Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Объем инвестиций компании „Платикс-Про“ составит 150 миллионов рублей. На новом предприятии создадут более 20 рабочих мест для жителей округа. Запуск производства запланирован на 2027 год», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Предприятие планирует выпускать навесное оборудование для сельхозтехники, погрузчиков различной конфигурации, гусеничных и колесных экскаваторов, бульдозеров, тракторов и другой техники.

Проект реализуется в рамках обеспечения технологического суверенитета экономики страны.