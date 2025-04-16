Заседание антитеррористической комиссии прошло в администрации Серпухова

Врип главы городского округа Серпухов Алексей Шимко провел заседание антитеррористической комиссии. На встрече обсудили готовность служб оперативного реагирования к работе во время проведения массовых мероприятий.

В Серпухове готовятся к проведению развлекательных мероприятий по случаю празднования Пасхи, Дня весны и труда, Дня Победы. Собравшиеся приняли решение усилить меры безопасности, в том числе увеличить число маршрутов, которые патрулируют сотрудники полиции.

Помимо этого, на встрече рассмотрели возможность принятия дополнительных мер, чтобы повысить уровень антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства.

«Безопасность детей необходимо взять под особый контроль. Обсудили меры безопасности в оздоровительном комплексе „Лужки“. Этим летом там будут отдыхать 900 детей. А в пришкольных лагерях дневного пребывания — 1140 школьников», — подчеркнул Алексей Шимко.