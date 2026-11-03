Количество аттестованных экскурсоводов увеличилось в Подмосковье

В Подмосковье все больше специалистов проходят аттестацию и получают законное право работать экскурсоводом (гидом) или гидом-переводчиком. Об этом сообщил Турконтроль Подмосковья в своем телеграм-канале.

Регулярные рейды и мониторинг мест повышенной туристической активности позволяют выявлять нелегальных экскурсоводов, которые работают без обязательной аттестации. Это не только пресекает нарушения, но и стимулирует рынок к легализации.

Контроль и аттестация работают в связке: рейды выявляют нарушителей, а аттестация дает добросовестным гидам понятный и прозрачный путь к легальной работе без административной ответственности. В результате, по данным ведомства, формируется цивилизованный туристический рынок Подмосковья, повышается качество экскурсионных услуг и защищенность туристов.

По вопросам аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков можно обращаться по телефонам +7 (498) 602-84-84, доб. 46093 и +7 (498) 602-84-84, доб. 46091. Больше информации — в канале «Турконтроль МО» в национальном мессенджере «Макс».