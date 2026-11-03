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    Количество аттестованных экскурсоводов увеличилось в Подмосковье

    Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

    В Подмосковье все больше специалистов проходят аттестацию и получают законное право работать экскурсоводом (гидом) или гидом-переводчиком. Об этом сообщил Турконтроль Подмосковья в своем телеграм-канале.

    Регулярные рейды и мониторинг мест повышенной туристической активности позволяют выявлять нелегальных экскурсоводов, которые работают без обязательной аттестации. Это не только пресекает нарушения, но и стимулирует рынок к легализации.

    Контроль и аттестация работают в связке: рейды выявляют нарушителей, а аттестация дает добросовестным гидам понятный и прозрачный путь к легальной работе без административной ответственности. В результате, по данным ведомства, формируется цивилизованный туристический рынок Подмосковья, повышается качество экскурсионных услуг и защищенность туристов.

    По вопросам аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков можно обращаться по телефонам +7 (498) 602-84-84, доб. 46093 и +7 (498) 602-84-84, доб. 46091. Больше информации — в канале «Турконтроль МО» в национальном мессенджере «Макс».

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