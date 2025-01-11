Встреча с психологом прошла в молодежном центре в Лосино-Петровском

Молодые активисты из Лосино-Петровского побывали на встрече с психологом. Они задали специалисту интересующие их вопросы и поучаствовали в трансформационной игре.

Мероприятие прошло в молодежном центре «Движение». Ребята приняли участие в игре «Город разных». Она развивает гибкость мышления и улучшает коммуникацию. Также каждый из участников с ее помощью может потренировать свои реакции на различные ситуации.

В рамках такого взаимодействия молодежь ближе познакомилась с такими состояниями, как власть и подчинение, хитрость и лавирование, свобода и стабильность. Участники отметили, что встреча была очень продуктивной и полезной.

Ранее мы рассказывали о том, что молодогвардейцы из Лосино-Петровского поучаствовали в квесте в Музее Победы. Они курировали группы детей и создавали атмосферу праздника.