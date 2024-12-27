Молодогвардейцы из Лосино-Петровского поучаствовали в квесте в Музее Победы

Активисты «Молодой гвардии» в Лосино-Петровском приняли участие в мероприятии «Елка Победы» в одноименном музее. Они курировали группы детей и создавали атмосферу праздника.

В квесте «Елка Победы» участники продемонстрировали зоркость, точность, командную работу и меткость. После всех встретили Дед Мороз и Снегурочка. Они представили анимационную программу. В конце молодогвардейцы вручили детям подарки за храбрость и стойкость, проявленные в квесте.

Такие мероприятия направлены на то, чтобы молодое поколение не забывало свою историю и чтило память героев нашей великой страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.